Mal wieder ein Unfall an der AIC25

Die Polizei Friedberg meldet einen Unfall von der AIC25 bei Derching. Dieses Mal krachte es im Kreisverkehr.

Die AIC25 mit ihrem hohen Verkehrsaufkommen ist eine unfallträchtige Straße. Am Samstagnachmittag krachte am Kreisverkehr bei Derching. Laut Polizei fuhr ein Fahrzeuglenker in den Kreisel, übersah aber ein Auto, das dort bereits unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)