Mann kommt in A8-Abfahrt nach Friedberg von der Straße ab

Von der A8 will ein Autofahrer auf die AIC25 fahren, aber er kommt von der Straße ab und landet mit dem Wagen im Straßengraben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 21 Jahre alter Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit am Donnerstag von der A8 bei Derching auf die AIC25 Richtung Friedberg. Es war gegen 9.30 Uhr, als er in die Autobahnabfahrt steuerte. Laut Polizei kam er in der Kurve von der regennassen Straße ab, seine Fahrt endete im Straßengraben. Der Wagen des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. (AZ)