Derchinger Besinnungsweg wird im Frühjahr fertig – und doppelt so teuer

Plus Das vom Heimatverein Derching angeregte Projekt ist nahezu komplett. Welche Idee hinter der zwölf Kilometer langen Strecke steht.

Über sechs Jahre nach der Vorstellung des ersten Konzeptes geht der Derchinger Besinnungsweg jetzt seiner Vollendung entgegen. Der zwölf Kilometer lange Rundweg um den Stadtteil soll im Frühjahr die letzte seiner 14 Stationen erhalten, hieß es im Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats.