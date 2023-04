Friedberg

17:40 Uhr

Dialyse schließt Abendschicht: Ein Kissinger fürchtet um seine Existenz

Die Dialyse rettet täglich vielen Menschen in Deutschland das Leben. So auch dem Kissinger Daniel Pöndl.

Plus Daniel Pöndl ist als Berufstätiger auf die Dialyse abends angewiesen – nun wird die Dialyse-Schicht eingestellt. "Wir stehen vor dem Ruin", sagt der Kissinger.

Von Anna Katharina Schmid

In Daniel Pöndls Alltag darf nichts schiefgehen. Seine Woche ist minutiös durchgetaktet – nur so bringt der 42-Jährige Familie, Job und die lebenserhaltende Dialyse unter einen Hut. Um 6.30 Uhr beginnt die Arbeit am Landgericht in München, um 12.30 Uhr endet sie. Anschließend holt er die Kinder von Kindergarten und Schule. An drei Tagen in der Woche fährt der Kissinger abends nach Friedberg und lässt sich an die Maschinen anschließen, die ihm das Leben retten. Nun stellt die Einrichtung Nephrocare die Abendschicht für Dialysepatientinnen und -patienten ein. Eine Katastrophe für den Familienvater.

Nierenkranker Kissinger ist auf Dialyse in Friedberg angewiesen

Pöndl ist keiner, der jammert. Seine Familie hat mehrere Schicksalsschläge hinter sich, die Krankheit bestimmt seinen Alltag mit. "Mein Fass ist tief, aber jetzt läuft es über", sagt der ehemalige Soldat. Tattoos bedecken einen seiner Arme, er ist durchtrainiert, hält sich fit, so gut es geht. Er kämpft mit allen Mitteln gegen die Auswirkungen seiner Krankheit. Die schwachen Nieren hat er seit seiner Geburt, vor fünf Jahren versagten sie mit einem Mal. Zu diesem Zeitpunkt war Pöndls Frau schwanger, er selbst befand sich im Krankenhaus mit ihrer kleinen Tochter. Bei Amelie war Leukämie diagnostiziert worden. Als er in einer Nacht aufstand, spürte er starke Schmerzen im Bein – ein Gichtanfall. "Es hat sich angefühlt, als wäre es gebrochen."

