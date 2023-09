Friedberg-Dickelsmoor

10:57 Uhr

Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei - aus mehreren Gründen

Einer Polizeikontrolle bei Dickelsmoor will sich am Wochenende ein Rollerfahrer entziehen. Als die Polizei in einholt, wird klar, warum.

Eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg wollten am Samstag kurz vor Mitternacht im Friedberger Ortsteil Dickelsmoor den Fahrer eines Kleinkraftrades für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Rollerfahrer versuchte zunächst zu flüchten. Am Affinger Weg konnte er jedoch kontrolliert werden. Wem gehört der Roller, mit dem ein Mann in Dickelsmoor unterwegs war? Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Am Kleinkraftrad war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht und die Eigentumsverhältnisse konnten vor Ort nicht geklärt werden. Der Roller wurde sichergestellt und beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

