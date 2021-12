Friedberg

17:22 Uhr

Die AOK schließt ihren Standort in Friedberg

Die AOK-Filliale an der Bahnhofstraße in Friedberg schließt.

Plus Am Donnerstag, 9. Dezember, findet in der AOK-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße die letzte Beratung statt. Im Januar zieht der Bauherr des Gebäudes dort ein.

Von Ute Krogull

Rund 70 Jahre hatte die AOK eine Geschäftsstelle in Friedberg, für die Krankenkasse ist es ein Traditionsstandort. Trotzdem wird er geschlossen. Warum?

