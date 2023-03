Die Ausstellung "Zeitansage" in der Archivgalerie ist eröffnet

Plus Bei der Vernissage erinnern sich die Tochter und Weggefährtinnen an den Künstler Reinhart Heinsdorff aus Ottmaring, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Bei der ersten Ausstellung nach der Wiedereröffnung der Archivgalerie lohnt ein genauer Blick: Auf einem Bild sind Wolken zu sehen, beim zweiten und dritten Hinschauen erkennt man mehr und mehr Gesichter. Eine Blumenwiese entfaltet Detail um Detail. Ab und an segelt ein Menschlein über die oft schönen, manchmal jedoch zerstörten Szenerien. Dieses Menschlein ist der Ottmaringer Künstler Reinhart Heinsdorff selber. Vielseitig begabt und interessiert, wäre er gerne Pilot geworden. Aber er wurde ein Künstler, der der geliebten, doch bedrohten Natur viele Bilder widmete. Bei der Vernissage der Schau "Zeitansage" erinnern sich seine Tochter Juliane und Weggefährtinnen an den Ottmaringer.