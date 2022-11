Die Bäume an der Friedberger Bahnhofstraße sind gepflanzt

Plus Gärtnerei setzt Pflaumendorn, der dem Stadtklima trotzen soll. Außerdem hat der Platz am Kriegsopfermahnmal nun einen Namen.

Wann kommen denn die Bäume? Diese Frage stellten sich viele Passanten und Autofahrerinnen, seit die Friedberger Bahnhofstraße nach der langen Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben ist. Am Montag war es so weit: Mitarbeiter der Gärtnerei Scheel setzten die Bäume. Ausgewählt wurde eine besondere Art.