Die Band Greg is back singt für den guten Zweck

Der Rotary Club Friedberg veranstaltet wieder ein Benefizkonzert. Wofür der Erlös in diesem Jahr gedacht ist.

Es wird wieder gesungen – und das für einen guten Zweck: Unter dem Motto "A cappella XXL" tritt am Freitag, 20. Oktober, Greg is back im Konzertsaal des Friedberger Gymnasiums auf. Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Rotary Club Friedberg gemeinsam mit dem A-cappella-Chor ein Benefizkonzert. Der Erlös der Veranstaltung wird 2023 dazu verwendet, Schülerinnen und Schüler aus Friedberg zu unterstützen, die unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen leben.

Der 30-köpfige Chor hat in den vergangenen Jahren bereits mehrmals mit weihnachtlichen Konzerten in Sankt Jakob in den Advent eingeleitet. Beim Benefizkonzert im Finstral-Studio in Derching im vergangenen Jahr, das ebenfalls vom Rotary Club Friedberg veranstaltet wurde, begeistere der Chor 200 Gäste. Dieses Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Musikprogramm aus der Welt des Pop und Rock freuen.

Hier gibt es Karten für Greg is back in Friedberg

Unter der Leitung von Chorleiter Martin Seiler werden die Arrangements speziell für dieses Ensemble geschrieben. Dies macht die Gruppe seit 2012 nicht nur regional, sondern auch international erfolgreich. In den vergangenen elf Jahren hat sich das Augsburger Vokalensemble einen klingenden Namen ersungen. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.hoermann-reisen.de/rotary oder an der Abendkasse. (AZ)