Friedberg

vor 17 Min.

Die Beerdigung der Queen: "So ein Event wird es nie wieder geben"

Plus Toni Holzmüller aus Wulfertshausen war schon auf über 200 Beisetzungen. Doch die spektakuläre Ehrung von Queen Elisabeth II. übertraf all seine Erwartungen.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Noch immer ist Toni Holzmüller ganz aus dem Häuschen, wenn er von seinem Kurzausflug nach London berichtet. "Es war ein irres Erlebnis", so fasst es der Mesner der Basilika St. Ulrich und St. Afra in Augsburg zusammen. Etwas Derartiges habe er noch nie erlebt und werde er wohl auch nie wieder. Er war einer von den etwa eine Million Menschen, die nach England reisten, um bei der Beerdigung von Queen Elisabeth II. dabei zu sein. So hat er den Tag erlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen