Friedberg

vor 17 Min.

Die Betreuung der Kinder an den Grundschulen wird schwieriger

Mehrere Hundert Kinder gehen in Friedberger Grundschulen in die Ganztagsbetreuung. Der Personalbedarf steigt.

Plus Über 400 Kinder besuchen in Friedberg die Ganztagsbetreuung. Das Personal stößt an seine Grenzen. Denn obwohl die Anzahl nicht steigt, werden die Probleme mehr.

Von Ute Krogull

Seit 2016 gibt es an allen Friedberger Grundschulen offene Ganztagsbetreuung am Nachmittag, über 400 Kinder nutzen das Angebot. Für die Stadt ist es ein Zuschussgeschäft. Denn damit die Kinder gut betreut werden, setzt sie mehr Personal ein, als die staatlichen Zuschussrichtlinien vorsehen. Und der Personalbedarf steigt weiterhin - obwohl die Zahlen stagnieren. Im Bildungsausschuss wurde deutlich warum: Die Betreuung der Kinder wird problematischer und damit zeitaufwendiger.

