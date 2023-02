Friedberg

18:30 Uhr

Die Bilanz zum Faschingsdienstag in Friedberg fällt friedlich aus

Der Faschingsdienstag auf Marienplatz, Ludwigstraße und Co. verlief friedlich.

Plus Früher gab es oft Ärger wegen Vandalismus und Raufereien. Doch Umzug und Tiefgaragenparty verlaufen in geordneten Bahnen. Nur vereinzelt gibt es kritische Situationen.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Am Morgen danach ist von dem Spektakel nicht mehr viel zu sehen. Der ein oder andere bunte Papierschnipsel auf der Straße, ein paar Konfetti auf dem Gehsteig - der Friedberger Faschingsdienstag hat in der Innenstadt kaum Spuren hinterlassen. Und der äußere Eindruck täuscht nicht, wie Anfragen bei Stadt, Polizei und Rotem Kreuz zeigen: Sowohl Umzug als auch Tiefgaragenparty verliefen gesittet - das war nicht immer so.

