Friedberg

18:00 Uhr

Die Dauerbaustelle in der Friedberger Bahnhofstraße wird früher fertig

Die Bauarbeiten in der Friedberger Bahnhofstraße gehen in die nächste Phase.

Plus Die Baustelle Bahnhofstelle verzögerte sich. Das zehrt an den Nerven der Anwohner und Geschäftsleute in Friedberg. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Von Ute Krogull

Es ist einer der Aufreger des Jahres: Im Februar 2021 begann der Umbau der Bahnhofstraße, im Mai 2022 sollte er fertig sein. Doch immer wieder gab es Verzögerungen. Anwohner und Geschäftsleute sind genervt. Nun besteht Hoffnung für sie.

