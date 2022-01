Die Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd verzögert sich

Plus Der Baubeginn für das Zehn-Millionen-Projekt verschiebt sich auf den Herbst. Von dieser Entwicklung wird man bei der Stadt selbst überrascht.

Schlechte Nachrichten hat Baureferentin Lillian Sedlmair für Lehrer, Schüler und Eltern der Grundschule Friedberg-Süd: Der Baubeginn verschiebt sich vom Frühjahr bis zum Herbst dieses Jahres. Im Bauausschuss des Stadtrates erläuterte sie den Grund.