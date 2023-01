Die Erweiterung der Grundschule Süd kostet drei Millionen mehr als geplant

Plus Beim Ausbau der Schule in Friedberg-Süd ist die Stadt vom Pech verfolgt. Erst verzögerte sich der Start, nun explodieren Kosten. Und auch ein anderes Projekt wird teuer.

Auf nicht einmal neun Millionen Euro wurden die Kosten für die Erweiterung der Grundschule Süd ursprünglich geschätzt. Das war 2018, vor Pandemie, Ukraine-Krieg, Materialverknappung, Kostenexplosion. Damals war geplant, die Arbeiten bis Ende 2022 zu beenden. Nun laufen sie immer noch, voraussichtlich sogar bis zum Schuljahr 2025/26 - und die Kosten stiegen auf bis zu 13,2 Millionen. Ein Puffer von 240.000 Euro ist vorsichtshalber gleich mit eingeplant, so unwägbar sind die Zeiten gerade.