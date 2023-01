Die Firma Klimashop führt die Vier-Tage-Woche ein

Plus Mitarbeiter von Klimashop haben jetzt lange Wochenenden. Das Friedberger Unternehmen wird außerdem für ein anderes Projekt ausgezeichnet.

Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sind in Zeiten von Work-Life-Balance und Fachkräftemangel im Trend. Auch Friedberger Unternehmen setzen sie um. Neuestes Beispiel ist der Wärmepumpen-Spezialist Klimashop. Das Unternehmen mit Sitz im Businesspark senkt die Arbeitszeit, zahlt aber weiter das Gehalt. Jedes Wochenende ist jetzt drei Tage lang – "wie ein kleiner Urlaub", wie die Firma es in einer Mittelung bezeichnet.