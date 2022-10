Die Friedberger Polizei fahndet nach zwei Unfallfahrern

Bei zwei Unfallfluchten in Friedberg ist Schaden entstanden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Friedberger Polizei in den vergangenen Tagen: Am Samstag um 10.50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer die Afrastraße in Friedberg in südliche Richtung. Dabei kam ihm ein unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der jedoch ein geparktes Auto als Hindernis hatte. Anstatt zu warten, fuhr er an dem Hindernis vorbei, sodass der bevorrechtigte Audi nach rechts ausweichen musste und dabei gegen den Bordstein fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei circa. 1500 Euro.

Ebenfalls am Samstag wurde zwischen 18 und 23.30 Uhr ein geparkter VW California Beach in der Luitpoldstraße in Friedberg von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)