Die Friedberger Zeit ist das Lieblingsfest der Familie Lücke

Plus Viele Menschen freuen sich 2023 besonders auf das Altstadtfest. Das Ehepaar aus Stätzling war von Beginn an dabei und gibt die Liebe fürs Fest an ihre Kinder weiter.

Die Begeisterung von Martina Lücke für das Altstadtfest geht bis ganz an den Anfang der Veranstaltung zurück, eigentlich noch weiter. Denn wer 1989 in die Zeitung geschaut und die allererste Werbung für die Friedberger Zeit gesehen hat, der hat auch Martina Lücke gesehen. Als Neunjährige im Dienstmagd-Gewand mit vielen anderen, historisch passend angezogenen Menschen. Seitdem hat sie kein Fest verpasst. Die Leidenschaft gab sie an ihren Mann Tobias Lücke und ihre Kinder weiter. Gemeinsam auf die Friedberger Zeit zu gehen, das ist in dieser Familie Tradition. 2023 wieder – endlich, nachdem das Fest 2022 verschoben werden musste.

