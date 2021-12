Friedberg

vor 33 Min.

Die Friedo aus Friedberg gehört zu den besten Schülerzeitungen

Plus Der Online-Blog der BOS Friedberg berichtet, was in der Schule passiert. Dafür wurden die Jugendlichen jetzt ausgezeichnet. Themen finden sie im Alltag.

Von Marlene Volkmann

Über 90 Redaktionen haben sich in diesem Jahr für den Schülerzeitungs-Wettbewerb "Blattmacher" beworben, zu den 21 ausgezeichneten gehört auch die Friedo der Beruflichen Oberschule in Friedberg. Die Schülerinnen und Schüler haben den mit 300 Euro dotierten zweiten Platz in der Kategorie der Online-Zeitungen gewonnen. Wie sie mit dem Geld jetzt die Gruppendynamik in ihrer Redaktion stärken wollen.

