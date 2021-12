Die Gefahr fährt mit: So bereiten sich Einsatzkräfte auf Blaulichtfahrten vor

Plus Ein Rettungswagen kollidiert bei Friedberg mit einem Auto - kein Einzelfall. Wie gefährlich und belastend sind Blaulicht-Fahrten für die Einsatzkräfte?

Schlimme Unfälle sind die Einsatzkräfte der Friedberger Wache des Roten Kreuzes (BRK) gewohnt. Auch dass sich diese oft nur ein paar hundert Meter entfernt an der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring abspielen, kommt immer wieder vor. Am Montag gegen 19 Uhr kam es dann besonders schlimm: Bei einem Unfall war ein Rettungswagen beteiligt, einer aus ihrer Wache. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Die im Rettungswagen mitfahrende Notärztin sowie ein Patient wurden mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum gebracht. Wie sich die Rettungskräfte auf Blaulichtfahrten vorbereiten und wie groß die Belastung ist.