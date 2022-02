Friedberg

05:58 Uhr

Die heilige Corona bekommt einen Platz in der Stadtpfarrkirche

Plus Wolfgang Auer hat eine Statue geschaffen, die in St. Jakob auch später an die Zeit der Corona-Pandemie erinnern soll. Interessant: Die Heilige wird bei Seuchen angerufen.

Von Ute Krogull

Corona war lange eine weithin unbekannte Schutzpatronin der katholischen Kirche, zuständig für Schatzgräber und Geldangelegenheiten. Doch auch zum Schutz vor Unwetter und - ausgerechnet! - Seuchen wurde sie angerufen. Eine Funktion, die mit dem Beginn der Pandemie immer weiter in der Vordergrund rückte. Auch in der Friedberger Stadtpfarrkirche erhält nun eine Statue der Märtyrerin einen Platz. Wie es dazu kam, ist eine ungewöhnliche, typisch friedbergerische Geschichte.

