Neue Ausstellung: Die Heilsgeschichte aus Holz in der Pallottikirche

Der Künstler Peter Klein zeigt zehn Skulpturen von der Geburt Christi bis zum Pfingstwunder. Dabei gibt es eine besondere Verbindung nach Friedberg.

"Geheimnis des Heils – Mysterium salutis". So ist eine Ausstellung von Peter Klein betitelt, die am 2. September um 17 Uhr mit einer Vernissage in der Pallotti-Kirche Friedberg eröffnet wird. Die Skulpturen sind im Kirchenraum verteilt und entfalten so eine ganz besondere Wirkung. Außerdem gibt es eine besondere Verbindung zwischen dem Künstler und den Pallottinern: Klein ist nämlich ein ehemaliger Mitbruder, der schon zu seiner Zeit als Pallottinerpater künstlerisch tätig war.

Als gelernter Schreiner ist der Rektor des Pallotti-Hauses, Pater Christoph Lentz, besonders von dem Werkstoff Holz fasziniert, den sein einstiger Mitbruder verwendet. Meist sei es Abfallholz wie alte Eisenbahn-Bohlen, die Klein zu neuem Leben erwecke und mit viel Liebe zum Detail ganz fein bearbeite oder auch grobklotzig gestalte, erzählt Lentz und betont: "Die Gesichter in dem Holz sprechen mich einfach sofort an."

Ausstellungin der Pallottikirche: Altes Holz wird zu neuem Leben erweckt

Die Ausstellung "Mysterium Salutis" in der Pallottikirche von Friedberg zeigt zehn große Skulpturen, deren Thematik den meisten vertraut sein dürfte: Mit weihnachtlichen Eindrücken beginnt der Zyklus, führt über expressive Szenen der Passion hin zum Wunder der Auferstehung und schließt mit überraschenden Bildern von Pfingsten, dem Geburtsfest der Kirche.

Die Inhalte sind vertraut, die Form der Darstellung hingegen ist neu. Auf den ersten Blick wirken die Gestalten befremdlich: große Köpfe mit ausgeprägten Nasen, stechende Augen, die den Betrachter zu fixieren scheinen. Aus den Endstücken alter Eichenbalken gestaltet und aus vielen einzelnen Teilen zusammengefügt, wird spürbar, was mit dem Wort gemeint ist: "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile." Dieses Ganze, so einfach und fast naiv es erscheinen mag, hat eine eigene Kraft, fern jeder Gefälligkeit. Es erschließt sich dem, der die Stationen nach und nach auf sich wirken lässt.

Die aufs Wesentliche reduzierte Pallottikirche in Friedberg bildet den Rahmen für eine besondere Ausstellung. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, in dem den Bildern jeweils Texte zugeordnet sind. Diese wollen das Dargestellte nicht erklären, nicht mit anderen Worten sagen, was gemeint ist. Sie ergänzen aber die figürliche Szene, so dass Wort und Bild zusammenklingen. Entstanden sind diese Arbeiten in den zurückliegenden Corona-Jahren, als das Leben in vielfacher Weise eingeschränkt und auf das Notwendige reduziert wurde. Die Pallotti-Kirche in Friedberg, deren neue Raumgestaltung den Blick auf das Wesentliche lenkt, bietet einen geeigneten Rahmen für diese Ausstellung dieses Bilderzyklus, der dort jetzt zum ersten Mal gezeigt wird.

Info Die Vernissage findet am Samstag, 2. September, um 17 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 29. Oktober.