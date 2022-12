Friedberg

Die Herrgottsruhstraße in Friedberg soll neu gestaltet werden

Die Herrgottsruhstraße in Friedberg soll umgebaut werden.

Plus Die Straße im Stadtzentrum hat durch Baustellen gelitten. Beim Umbau sollen öffentlicher und privater Grund einbezogen werden. Auch mehr Grün ist geplant.

Der Neubau des Prälat-Alberstötter-Hauses an der Ecke Aichacher Straße/Herrgottsruhstraße steht wenige Monate vor dem Abschluss. Seit Langem ist klar, dass die Straße, die bereits zuvor in keinem guten Zustand war, danach saniert werden muss. Die Stadt will dies zum Anlass für eine Neugestaltung zwischen Aichacher Straße im Westen und Ekherstraße im Osten nehmen. Das Ungewöhnliche: Halböffentliche bzw. private Flächen des Alberstötter-Hauses, der Stadtsparkasse und eventuell weitere Areale wie beim Krankenhaus und vor Körners Hofladen sollen einbezogen werden. Ziel ist eine funktionale und optisch ansprechende Gestaltung mit mehr Grün. Aktuell ist die Straße Sackgasse - selbst dies steht auf dem Prüfstand.

