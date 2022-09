Die Kultur liegt ihm am Herzen: Silberdistel für Wolfram Grzabka aus Friedberg

Der Friedberger erhält für seine zahlreichen Projekte eine besondere Auszeichnung unserer Zeitung. Eines freut ihn daran besonders.

Egal, ob der Bücherschrank oder eine Werbekampagne für den Einzelhandel, eine literarische Führung oder Sticker gegen Rassismus, eine Kunstaktion für Jugendliche oder eine Eichenpflanzung im Gedenken an den Künstler Joseph Beuys: Wolfram Grzabka ist seit fast 20 Jahren mit seinen Ideen und Projekten in Friedberg präsent. Für dieses kulturelle und soziale Engagement, in welches er auch eine beträchtliche finanzielle Summe einbrachte, erhielt er nun die Silberdistel unserer Zeitung.

Die Silberdistel ist eine Auszeichnung für besonderen ehrenamtliches Einsatz. Und diesen habe Grzabka in all den Jahren bewiesen, so Thomas Goßner, Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen, bei der Übergabe. "Sie weisen nicht nur kritisch auf das hin, was nicht passt, sondern nehmen es auch selber in die Hand, etwas besser zu machen." Wie viele Projekte da im Lauf der Zeit zusammenkamen, lasse sich an der Vielzahl der Berichte unserer Redaktion ablesen.

Die Pflanzung einer "Beuys-Eiche" im Frühling 2022 ist eine der aktuellsten Aktionen von Wolfram Grzabka in Friedberg. Foto: Noemi Luna Loibl

Kunst und Kultur liegt dem Friedberger "Ideenschmied" am Herzen

Dass Kunst und Kultur dem Friedberger "Ideenschmied", wie er sich selber bezeichnet, ungemein am Herzen liegen, zeigte sich auch bei der Silberdistel-Übergabe in seinem Haus am Friedberger Berg. Dort haben sich bereits Hunderte Bilder und Skulpturen international bekannter, aber auch regionaler Künstlerinnen und Künstler angesammelt. Grzabka wäre aber nicht Grzabka, wenn er seine Schätze für sich behalten würde. In seiner kleinen "Galerie am Berg" zeigt er immer wieder berühmte zeitgenössische Künstler, aktuell Georg Baselitz. Würde sich auch noch ein Platz für die silberne Blume finden?

Während sich in diese Galerie zu seinem Leidwesen nicht allzu viele Interessierte verirren, waren zwei andere Aktionen überdurchschnittlich erfolgreich: der stark frequentierte Bücherschrank vor der Jakobskirche, den Grzabka der Stadt zu seinem 60. Geburtstag schenkte, und die Zahl Phi (also der Goldene Schnitt), die seit einigen Jahren seine Fassade ziert. Sie wird immer wieder fotografiert, sogar Stadtführungen legen einen Stopp ein. Entwickelt und umgesetzt hat er all dies gemeinsam mit seiner Frau Gabriela Palm. Ihr gebühre die Auszeichnung daher ebenso wie ihm, betont er.

Wolfram Grzabka arbeitete einst als Journalist für die Augsburger Allgemeine

Besonders freut ihn, dass er eine Ehrung erhält, die die Idee eines von ihm geschätzten Mannes war. Bevor er mit der Agentur grzabka creative erfolgreich wurde, hat Grzabka nämlich eine journalistische Laufbahn absolviert. Die ersten Schritte unternahm er bei der Augsburger Allgemeinen, wo er unter Winfried Striebel arbeitete. Dieser hatte einst die Idee zu der Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Form der Silberdistel. Und natürlich, so Grzabka gleich nach der Übergabe, habe er schon einen passenden Platz für sie gefunden. Was einmal mehr zeigt: Er ist nicht nur kreativ, sondern packt auch gleich an.

