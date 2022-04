Die Macht der Gewohnheit: Bei vielen bleibt die Maske

Plus Der erste Werktag ohne Maskenpflicht im Handel: Viele Menschen in Friedberg tragen sie trotzdem - aus Gewohnheit oder auch aus Vorsicht.

In den Friedberger Läden ist das Bild gemischt. Viele Kundinnen und Kunden tragen freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung, einige stehen ohne da. Erlaubt ist seit Kurzem beides. Die Reaktionen auf die neue Regelung sind unterschiedlich, bisher lässt sich allerdings ein Trend beobachten.