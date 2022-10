Friedberg

12:00 Uhr

Die Mischung macht's: Filmmusik trifft Klassik in Herrgottsruh

Die Künstlerinnen und Künstler des Ensemble Vocalissimo gaben in der Friedberger Herrgottsruh-Kirche eine Mischung aus Filmmusik und Klassik zum Besten.

Plus Einen spannenden Mix aus Filmmusik und Klassik zeigte das Ensemble Vocalissimo in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg.

Von Noemi Loibl Artikel anhören Shape

"Filmmusik meets Klassik", ein außergewöhnlicher Titel für ein Konzert. Genau diese beiden Formen kombinierte das Ensemble Vocalissimo elegant und schwungvoll in der Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Das Publikum erlebte nicht nur einen schönen Abend, sondern lernte auch viel über die "Dritte Dimension" von bekannten Kinofilmen wie "Star Wars", "Titanic" oder "Forrest Gump".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .