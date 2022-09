Die Musiksommer-Familie ist glücklich

Plus Auf einer Stradivari dürfen nur Top-Violinisten spielen. Gleich drei davon waren in Friedberg zu hören. Und auch sonst war es ein außergewöhnliches Festival.

1700 Besucherinnen und Besucher kamen zum Friedberger Musiksommer 2022 - viele hatten sehnsüchtig auf ein solches Live-Erlebnis gewartet. Auch die "Bürger für Friedberg" betonen, sie seien "glücklich, nach zwei Jahren Pandemie wieder unter normalen Verhältnissen ein solches Festival angeboten zu haben". Die Musiksommer-Familie konnte wieder genießen – unter anderem die Klänge von gleich drei Stradivari-Violinen, welche nur Top-Geigern zur Verfügung gestellt werden.