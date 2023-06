Friedberg

Die perfekte deutsche Welle beim Open Air im Friedberger Schlosshof

Plus Die Band „Das Wunder“ sorgte mit ihrem Auftritt am Samstagabend beim Open Air im Schlosshof für ausgelassene Partystimmung.

Von Sabine Roth

Beim Open Air im Friedberger Schlosshof gehören einige Bands schon zum Kassenschlager. Die deutsche Coverband Das Wunder musste sich aber erst beweisen. Und das taten die Musiker, die über drei Stunden lang bei wolkenlosem Himmel und einer lauen Sommernacht ganz schön einheizten. Als der Mond über dem Schloss schien, war Romantik pur angesagt. Überall waren schwarz-rot-goldene Luftballons dekoriert. Anfangs war das Publikum, das noch an runden Tischen saß und es sich bei einem Glas Wein oder Aperol Spritz gemütlich machte, noch zögerlich.

Hits von Grönemeyer, Lindenberg und Sportfreunde Stiller

Die ersten Songs, bekannt von Mark Forster (An deiner Seite will ich bleiben), der Münchner Freiheit (Bis wir uns wiedersehen) und Christina Stürmer (Millionen Lichter) stimmten auf den Abend schon mal gut ein. Als Sänger Filippo Grasso mit italienischen Wurzeln die Gäste aufforderte, doch vor auf die Tanzfläche zu kommen, gab es kein Halten mehr. Was hätte zu diesem „Aufbruch“ besser gepasst als „Ich war noch niemals in New York“. So wurde in dieser Sommernacht geklatscht und gesungen, was das Zeug hielt. Man fühlte sich förmlich zurückversetzt in eine Zeit, als man selbst nächtelang in den Discotheken getanzt hat. Die Lieder kannten alle in- und auswendig. In einer energetischen Live-Performance der Spitzenklasse zündete Das Wunder ein Feuerwerk mit den größten deutschen Hits von Künstlern wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Revolverheld, Silbermond, Andreas Bourani, Nena, Jan Delay, Sportfreunde Stiller und vielen mehr.

