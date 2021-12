Friedberg

06:31 Uhr

Die Planung am Friedberger Volksfestplatz gestaltet sich schwierig

Plus Weil es auf dem Gelände an der Aichacher Straße in Friedberg so viele verschiedene Interessen gibt, dauert es noch bis zur Umgestaltung. Außerdem ist ein weiteres Problem aufgetaucht.

Von Thomas Goßner

Parkplatz, Feuerwehrstandort, Festgelände, Busbahnhof für das Schulzentrum – der Friedberger Volksfestplatz muss viele Aufgaben erfüllen. Wie die verschiedenen Funktionen im Rahmen einer Neugestaltung unter einen Hut gebracht werden können, darüber gibt es derzeit intensive Diskussionen zwischen Planern, Stadt und Nutzern. Der Bauausschuss des Stadtrats diskutierte jetzt das weitere Vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

