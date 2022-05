Die Polizei sucht Zeugen: Teure Maschinen von der Baustelle gestohlen

Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Wer hat am Sparkassenplatz in Friedberg etwas beobachtet?

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter in eine lediglich durch einen Bauzaun geschützte Baustelle am Sparkassenplatz in Friedberg ein und entwendete mehrere hochwertige Baumaschinen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro, der Diebstahlschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Die Polizei Friedberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)