"Die Schöpfung" von Monika Mendat hängt jetzt im Pfarrzentrum

Die Stadt kaufte das Werk der Friedberger Künstlerin und stellte es der Pfarrei als Dauerleihgabe zur Verfügung. Es hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte.

Passender könnte es kaum sein: Im Friedberger Pfarrzentrum wird man jetzt von der Schöpfung empfangen. Das gleichnamige Werk der Friedberger Malerin Monika Mendat hängt im Foyer. Der Weg von seiner Entstehung dorthin war ungewöhnlich.

Das 2,10 auf 2,70 Meter große, farbenfrohe Werk ist eine Dauerleihgabe der Stadt, die es bereits 2021 erworben hat, an die Pfarrei St. Jakob. In Friedberg ist es seit langem Brauch, dass die Stadt jährlich einen gewissen Geldbetrag – über die konkrete Summe schweigt man sich aus – in Kunst investiert, erläutert Kulturamtsleiter Frank Büschel. Erworben wurden zum Beispiel Exponate des Skulpturenpfads oder der Kunstausstellung. Die angespannte Finanzlage macht dem aktuell einen Strich durch die Rechnung, doch 2021 sah das noch anders aus – zum Glück für Mendat.

Monika Mendat in ihrem Friedberger Atelier, in dem sie auch kleine Ausstellungen organisiert. Foto: Edigna Menhard

Die 48-Jährige lebt und arbeitet in der Friedberger Innenstadt, entstanden ist "Die Schöpfung" allerdings weit weg, nämlich auf Kreta. Eine 21 Quadratmeter große Leinwand nahm sie mit in den Familienurlaub auf der griechischen Insel, die Rolle ragte meterweise aus dem Kofferraum des Taxis. Am Strand wurde sie dann aufgerollt und das Bild entstand, inspiriert von der Sonne des Südens und dem, was am Strand zu finden war: auf einer dünnen Schicht Farbe (schließlich sollte man die Leinwand noch zusammenrollen können) wurde Sand aufgetragen, mit Steinen druckte Mendat Strukturen auf, gemalt wurde auch mit herumliegenden Straußenfedern und Palmwedeln.

Zurück daheim beendete Mendat das Werk in ihrem Garten, trug stärkere Acrylschichten und das Finishing auf. Schließlich zerschnitt sie die riesige Leinwand in drei Bilder. Deren Titel war keineswegs religiös gedacht, sondern in ihn flossen der kreative Prozess des Erschaffens und der, wie die Künstlerin sagt, "paradiesische Zustand" auf der sonnigen Insel ein. Bürgermeister Roland Eichmann, der das Bild bei einem Atelierbesuch entdeckte, hatte letztlich die Idee, dass es gut in ein kirchliches Umfeld passen würde, und bot es Stadtpfarrer Steffen Brühl an.

Nicht nur wegen des biblisch anmutenden Titels passe es gut ins Pfarrzentrum, findet Stefanie Widmann, Leiterin des dortigen Begegnungscafés Divano. "Auch das Divano entsteht aus den Menschen, die hier aktiv sind. Man gestaltet aus dem heraus, was da ist."

Ausstellung "Zeitenwende" von Monika Mendat im Schaezlerpalais Augsburg

Wer mehr von Monika Mendat sehen möchte, hat dazu bis 5. März im Augsburger Schaezlerpalais Gelegenheit. Das Haus an der Maximilianstraße zeigt gerade ihren Zyklus "Zeitenwende". Die Ausstellung entpuppte sich zur Freude der Friedbergerin als Überraschungserfolg. Schon die Vernissage war extrem gut besucht und auch im Verlauf gibt es viel (Kauf-)Interesse, sodass die Schau sogar verlängert wurde. Die Bilder der "Zeitenwende" sind durch kreisförmige und organisch anmutende Formen bestimmt, kosmische Explosionen scheinen die Bildgrenzen zu sprengen. In ihrem Werkzyklus untersucht Mendat die Veränderungen in unserer Welt und weitet sie ins Kosmische.

Die Friedbergerin, nahe Danzig geboren, floh als Kind Ende der 1970er-Jahre mit ihren Eltern von Polen nach Deutschland. Das prägte sie und ihr Schaffen bis heute. Zusammen mit dem Augsburger Filmemacher Josef Pröll stellte sie vorige Woche den Film "Heimat Auschwitz" vor.