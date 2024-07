Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man die Geschichte des neuen Kabinentrakts auf der Anlage der Sportfreunde Friedberg in Ottoried zusammenfassen. Jetzt haben Architekt Christian Fußner und seine Mitarbeiter den neuen Anbau an die Vorstandschaft der Sportfreunde übergeben.

