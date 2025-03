Die Stadt Friedberg ehrt ihre besten Sportler und Funktionäre

Im Rahmen eines feierlichen Empfangs fand im Großen Saal des Wittelsbacher Schlosses die Sportlerehrung statt. Bürgermeister Roland Eichmann ehrte im Beisein der Sportpfleger Elisabeth Micheler-Jones und Andreas Beutlrock junge und junggebliebene Friedberger Sportlerinnen und Sportler für Ihre Erfolge im Jahr 2024 sowie Funktionäre und Trainer und Trainerinnen von Friedberger Sportvereinen. Die Medaillen und Urkunden wurden in den Kategorien „Funktionäre“, „Sportlerinnen und Sportler“ sowie „Mannschaften“ vergeben.

Umrahmt wurden die Veranstaltung von einem Auftritt einer Gruppe des ABADÁ Capoeira Augsburg Verein, die einen Einblick in die brasilianische Kampfkunst gab. Musikalisch begleitet wurde der Abend von einem Quintett der 3BA Concert Band. Ausgezeichnet wurden:

Funktionäre und Trainer:

Bronze: Irene Scheller, Tischtennisclub Friedberg e.V., Kassier, Christian Lindermayr,„Freischütz Haberskirch-Unterzell e.V.: Schatzmeister (Kassier), 2. Schützenmeister (2. Vorstand) und 1. Schützenmeister (1. Vorstand), Katrin Schwibinger, Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart e.V.: Vereinsübungsleiter, 2. Bezirksjugendleiterin (7 Jahre) und stellvertretende Sport- und Jugendleiterin (seit 18 Jahren), Daniel Wrigley, Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart e.V.: Vereinsübungsleiter (seit 19 Jahren) und stellvertretende Sport- und Jugendleiter, Karin Wiegmann, DJK Friedberg e.V.: Pressewartin der DJK Friedberg e.V., bis 2023 2. Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin, seit 2024 1. Vorstandsvorsitzende und Übungsleiterin, Annette Millekat, DJK Friedberg e.V.: Jugendleiterin, Geschäftsführerin und Übungsleiterin verschiedener Gruppen, Florian Holzmüller, BC Rinnenthal e.V.: Abteilungsleiter Bergsport und Leiter Finanzen Gesamtverein, Übungsleiter Ski, Tobias Holzmüller, BC Rinnenthal e.V.: Abteilungsleiter und Übungsleiter Tennis, Claudia Berger, BC Rinnenthal e.V.: Übungsleiter Skigymnastik und Ski, Abteilungsleiterin Gymnastik, Jürgen Ankner, SV Ottmaring 1952 e.V.: Abteilungsleitung Ski & Snowboard.

Silber: Petra Kölbl, SV Ottmaring 1952 e.V.: Abteilungsleiterin Ski & Snowboard, Stephan Eisenhofer, Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V., Schatzmeister.

Gold: Regina Schrall, DJK Friedberg e.V.: Übungsleiterin der Kinderturngruppe.

Sportler

Bronze: Luzie-Riva Lampe, TSV 1862 Friedberg e.V.: Rhythmische Sportgymnastik mit Band, Reifen und Kürvierkampf, Alexandru David, TSV 1862 Friedberg e.V.: Synchronmeisterschaft Trampolin, Sara Tuffentsammer, TSV 1862 Friedberg e.V.: Trampolinturnen, Amelie Pamer, TSV 1862 Friedberg e.V.: Trampolinturnen, Lia Menter, TSV 1862 Friedberg e.V.: Kunstturnen, Emil Schmid, TSV 1862 Friedberg e.V.: Leichtathletik (Blockwettkampf Spring/Sprung), Jonas Eichhorn, DJK Friedberg e.V.: Leichtathletik, Blockwettkampf Wurf), Theo Klenovsky, (wohnhaft in Friedberg), Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.: Sportakrobatik (Balance und Dynamik-Übung), Vincent Klenovsky, TSV 1862 Friedberg e.V.: Trampolinturnen.

Silber: Emily Kupka, Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.: Sportakrobatik (Balance, Dynamik und Kombi-Übung), Amy Hilbert, WSV Friedberg e.V.: Slalom und Trickski, Pierre Stumpf, Kleinkaliberschützengesellschaft Harthausen-Paar e.V.: Kleinkaliber Gewehr Auflage 50 m, Jürgen Pfennig, DJK Friedberg e.V.: Mehrkampf-Meisterschaft im 3-Kampf Senioren (M65).

Gold: Ciara Eiselt, WSV Bayern e.V.: Skimsurfen und Wakesurfen, Laura Bertram, WSV Friedberg e.V.: Wakeboard, Szonja Mayer, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn und Boot (Slalom, Kombination und Trickski), Luca Hunner (wohnhaft in Friedberg), TSV Kühbach 1924 e.V.: Eisstockschießen und Asphalt, Tobias Schröder, Tennisclub Friedberg e.V.: Tennis Herren 30, Stefan Hengst (wohnhaft in Friedberg), Kanu-Ring Hamm e.V.: Kajak Cross und Kajak, Oliver Lienhart (wohnhaft in Friedberg), SSG 81 Erlangen e.V.: Schwimmen Kurzbahn Lagen und Freistil.

Urkunden Gold (bereits Goldmedaillen-Inhaber): Gloria Baur (wohnhaft in Friedberg), Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.: Sportakrobatik, Sabrina Wilbold (wohnhaft in Friedberg), Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.: Sportakrobatik, Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V. Luis Bauer, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Mannschaft, Slalom und Trickski, Niklas Heinicke, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Mannschaft, Slalom, Springen, Kombination und Trickski, Leni Bauer, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Trickski und Slalom, Phoenix Baumgardt, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Slalom und Trickski, Nils Quigley, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Slalom, Springen, Kombination und Trickski, Paula Götz, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Kombination, Springen, Slalom und Trickski, Mannschaft, Lara Müller, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Kombination, Springen, Slalom und Trickski, Mannschaft, Andreas Hillenbrand, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Kombination, Springen, Slalom und Trickski, Mannschaft, Laura Hillenbrand, WSV Friedberg e.V.: Wasserski Seilbahn Kombination, Springen, Slalom und Trickski, Mannschaft, Sideris Tasiadis (wohnhaft in Friedberg), Kanu-Schwaben-Augsburg, Canadier Einer, Paul Lehner (wohnhaft in Friedberg), Kanu-Schwaben-Augsburg, Kajak Einer

Mannschaft-Bronze: Gerhard Reihle, Pierre Stumpf, Andreas Beutlrock - Kleinkaliberschützengesellschaft Harthausen-Paar e.V.: Senioren Mannschaft Luftgewehr Auflage, Hannah Weiher und Emilia Muhra, TSV 1862 Friedberg e.V.: Sportakrobatik (Kombi-Übung), Jasmina Schneider und Luna Bartl, TSV 1862 Friedberg e.V.: Sportakrobatik (Balance-Übung), Karin, Sabrina und Vanessa Saul, FC Stätzling e.V. Passionate Skippers.

Mannschaft-Silber: Julina Marie Funk und Anna Inic (wohnhaft in Friedberg), Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V., Sportakrobatik (Mehrkampf, Dynamik-Übung und Balance Übung).

Mannschaft-Gold: Petra und Heinz Bolleininger, TSC Blau-Weiss-Rot Friedberg e.V., Standard- und Lateintänze, AK 7, Marina und Michael Lingnau, TSC Blau-Weiss-Rot Friedberg e.V., Standard- und Lateintänze, AK 6. (AZ)