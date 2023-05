Friedberg

18:00 Uhr

Die Stadt Friedberg investiert in neue Wohnungen

Vor fünf Jahren hat die Stadt die gelben Blöcke an der Hermann-Löns- und Alois-Sperrer-Straße gekauft. Jetzt soll ein Masterplan aufzeigen, wie der Wohnungsbestand erneuert und aufgestockt werden kann.

Plus An der Hermann-Löns-Straße und der Alois-Sperrer-Straße will Friedberg Wohnungen modernisieren und vergrößern. Ein Masterplan soll aufzeigen, wie das klappen kann.

Von Thomas Goßner

Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 1950er-Jahren, die Abwasserleitungen sind undicht und die Kamine versottet: In den städtischen Wohnblöcken an der Hermann-Löns- und Alois-Sperrer-Straße besteht dringender Sanierungsbedarf. Zugleich bietet das 7500 Quadratmeter große Grundstück die Möglichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen. Ein Masterplan soll nun aufzeigen, wie Friedberg die Immobilien in den nächsten Jahren entwickeln kann.

Die Stadt hatte zum Jahreswechsel 2018/19 fünf Häuser mit insgesamt 49 Wohnungen an der Hermann-Löns-Straße 16 bis 26 und an der Alois-Sperrer-Straße 2 bis 8 von einem privaten Eigentümer für 2,75 Millionen Euro übernommen. Die Gebäude waren allerdings in einem schlechten Zustand. Einen sechsstelligen Betrag musste die Stadt in die Elektroinstallation investieren, rund 45.000 Euro kostete der Abriss der baufälligen Garagen, für die Erneuerung der maroden Abwasserleitungen stehen heuer rund 200.000 Euro im Haushalt. Ebenfalls dringend sanierungsbedürftig ist das städtische Gebäude an der Hermann-Löns-Straße 19 und 21. Wegen Problemen mit der Statik der Decken werden dort bis zum Herbst alle zwölf Wohnungen geräumt.

