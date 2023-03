Die Stadt Friedberg sucht einen neuen Finanzreferenten

Plus Wolfgang Schuß wird aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Ruhestand versetzt. Seine Stelle soll zum Oktober neu besetzt werden. Einfach wird das nicht.

Am Donnerstag diskutiert der Stadtrat über eine Schlüsselstelle der Verwaltung. Die Spitze des Finanzreferats muss neu besetzt werden, da der langjährige Finanzreferent Wolfgang Schuß zum 1. Juni vorzeitig in Ruhestand versetzt wird. Er befindet sich seit April 2021 im Krankenstand. Für Verwaltung und Stadtrat war das eine alles andere als einfache Phase. Doch auch eine Nachfolge für den erfahrenen Referenten zu finden, wird auf dem leer gefegten Stellenmarkt nicht leicht, wie Bürgermeister Roland Eichmann im Gespräch mit unserer Redaktion einräumte.