Die Stadt Friedberg verpasst den Stadtmarketingpreis

Bayerns Wirtschaftsministerium zeichnet mit dem Stadtmarketingpreis Kommunen aus, die ihre Ortsmitten kreativ beleben - Friedberg geht aber leer aus.

Der Einzelhandel hat es derzeit nicht leicht. Eine weltweite Pandemie, hohe Materialkosten und zunehme Konkurrenz aus dem Online-Handel. Deshalb ist es für Städte und Gemeinden so wichtig, den Einzelhandel in den Zentren zu beleben. Wem das besonders gut gelingt und sich bewirbt, wird für den bayerischen Stadtmarketingpreis nominiert. Friedberg hat es mit seinem QR-Quiz „Innenstadt erLEBEN“ unter die besten drei Projekte in der Städtegröße 20.000 bis 70.000 Einwohner geschafft. Das Preisgeld von 2500 Euro sahnte am Ende aber die Gemeinde Amberg mit ihrem sogenannten Stadtlabor ab.

Bayerisches Wirtschaftsministerium nominiert die Stadt Friedberg

Renate Mayer, die Initiatorin des Friedberger Projekts und Vorsitzende des Aktivrings Friedberg, ist mit der Nominierung trotzdem zufrieden. „Alle Projekte waren gleichwertig“, findet sie. Einer der anderen Nominierten bestätigt die Qualität des Projekts sofort nach der Verleihung: „Er meinte, das könnte man auch super in seiner Gemeinde umsetzen“, erzählt sie.

