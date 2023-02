Die Stadt muss sparen und streicht den Sommerempfang

Plus Die Grünen wollen sogar das Bauhof-Projekt stoppen. Denn zum Start der Haushaltsberatungen klafft ein Loch von 27 Millionen Euro. Wie kann Friedberg sparen?

Kurz vor dem Start der Haushaltsberatungen absolvierte der Friedberger Stadtrat ein Seminar zum Thema. Das hilft beim Verständnis, doch ein Problem löst es nicht: Im Etat 2023 klafft eine Deckungslücke von 27 Millionen Euro. "Sparen, sparen, sparen" lautet also die Devise. Der Sommerempfang für mehrere Hundert Personen wurde für dieses Jahr schon mal gestrichen. Kostenpunkt: 15.000 Euro. Die Grünen wollen aber lieber klotzen als kleckern. Sie haben den Antrag gestellt, den Neubau des Baubetriebshofs zu stoppen.