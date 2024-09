Die Stadtkapelle macht beim Herbstkonzert einen Ausflug in die USA

Die Stadtkapelle Friedberg lädt zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein: Das Herbstkonzert steht in diesem Jahr unter dem Motto „Made in USA“. Musikliebhaber dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Vielfalt der amerikanischen Musiktradition feiert. Die Stadtkapelle hat ein Repertoire zusammengestellt, das die Vielfalt und den Einfallsreichtum der amerikanischen Musikszene widerspiegelt.

Doch nicht nur musikalisch wird der Abend zu einem Erlebnis. Passend zum Motto werden auch typisch amerikanische Köstlichkeiten angeboten. Besucher können sich auf verschiedene süße und herzhafte Snacks in der Pause freuen – eine perfekte Ergänzung zu den Klängen der Stadtkapelle.

Herbstkonzert der Friedberger Stadtkapelle: Einnahmen helfen den Musikern

Der Eintritt zum Konzert am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr ist frei, jedoch sind Spenden gerne gesehen. Diese kommen der weiteren musikalischen Arbeit der Stadtkapelle zugute und helfen dabei, auch in Zukunft solche kulturellen Highlights in Friedberg zu ermöglichen.

Bereits beim Herbstkonzert im vergangenen Jahr begab sich die Stadtkapelle auf eine musikalische Reise. Damals ging es unter dem Motto "Very British" nach Großbritannien.