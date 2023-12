Friedberg

Die Tage des Friedberger Geschenkebaums sind gezählt

Beim Friedberger Advent war der Geschenkebaum lange ein echter Hingucker. Der früher noch prächtige Obstbaum ist mittlerweile in die Jahre gekommen und hat nach den starken Schneefällen einen tragenden Ast verloren. Nach dem Advent muss der Baum möglicherweise gefällt werden.

Plus Beim Friedberger Advent ist der Geschenkebaum im Archivhof ein Blickfang. Nach einem Wetterschaden steht dem morschen Apfelbaum nun eventuell das Ende bevor.

Beim Friedberger Advent ist er ein echter Hingucker: der Geschenkebaum im Archivhof. In dem Innenhof ist der Baum entscheidend für die romantische Atmosphäre. Viele zücken bei seinem Anblick ihr Smartphone, er ist eines der beliebtesten Fotomotive des Marktes. Wie ein Wahrzeichen steht der Baum für weihnachtliche Atmosphäre, Tradition und Gemütlichkeit. Durch den Schneefall Anfang Dezember hat der bereits morschen Baum jedoch stark gelitten. Ein tragender Ast ist abgefallen, weitere Äste mussten aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Es könnte somit die letzte Adventszeit für den alten Apfelbaum sein.

Um die Stabilität des Baumes und damit die Sicherheit für die Gäste zu gewährleisten, musste der Bauhof zusätzlich zu dem gebrochenen Ast weitere Zweige einkürzen. Gefahr bestehe akut keine, sagt der Pressesprecher der Stadt Friedberg, Frank Büschel. Es sei jedoch unumgänglich, dass der Baum gefällt werden muss. "Das ist schade, denn für mich gehörte dieser Apfelbaum zum Archivhof wie der Berg zu Friedberg", sagt Büschel. Auch für Franz Reißner von den Bürgern für Friedberg, die den Friedberger Advent organisieren, ist er ein fester Bestandteil des Friedberger Advents. Aber so sei eben der Lauf der Dinge, dass ein Baumleben irgendwann zu Ende geht. "Mit dem Walnussbaum auf der anderen Seite des Archivhofs hätten wir auch eine Alternative für die Geschenkedekoration", sagt Reißner. Der Geschenkebaum ist im Dunklen mit der Beleuchtung noch so gut es geht in Szene gesetzt. Besonders bei Tageslicht fällt das kaputte Geäst jedoch auf.

