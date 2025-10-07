Die Tradition bewahren und neue Impulse für die Zukunft setzen

Mit der Berufung von Jürgen Hammer zum neuen pädagogischen Vorstand des Kinderheim Friedberg e.V. unterstreicht der Aufsichtsrat des Vereins die Bedeutung von Kontinuität und Verlässlichkeit auch für die zukünftige Entwicklung der Einrichtung.

Jürgen Hammer ist bereits seit 28 Jahren in unterschiedlichen pädagogischen und leitenden Funktionen für den Kinderheimverein tätig. Zuletzt war er Leiter des Heilpädagogischen Kinderheims. Dank seiner hohen fachlichen Kompetenz und umfangreichen Erfahrung gilt er als Bereicherung für den Vorstand des Kinderheimvereins. Darüber hinaus bringen seine zusätzlichen Qualifikationen als Systemischer Berater (DGSF) und Systemischer Familientherapeut (DGSF) auch eine systemische Perspektive in die Vorstandsarbeit ein. „Jürgen Hammer kennt die Geschichte, die Strukturen und die Werte unserer traditionsreichen Einrichtung seit vielen Jahren und wird diese mit Umsicht bewahren sowie gleichzeitig Impulse für die zukünftige Entwicklung setzen“, ist Aufsichtsratsvorsitzender Günther Riebel überzeugt.

Hammer tritt als pädagogischer Vorstand die Nachfolge von Doris Stadler an, die sich nach fünf Jahren in dieser Position neuen beruflichen Aufgaben widmen möchte. „Im Kinderheim Friedberg e.V. ist es seit jeher unser Ziel, Räume zu schaffen, in denen Menschen einander verstehen, sich gesehen fühlen und ihre Umgebung aktiv mitgestalten können“, erklärt Jürgen Hammer. „Es ist mir ein großes Anliegen, diese Tradition zu bewahren und zugleich an einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung mitzuwirken.“

Auch Richard Schulan, Vorstandsvorsitzender des Kinderheim Friedberg e.V., freut sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Kollegen als neues Vorstandsmitglied. „Ich habe Jürgen Hammer als einen sehr empathischen Menschen kennergelernt, der die Gabe besitzt, auf Menschen zuzugehen und immer zielorientiert Lösungen zu finden, die alle Interessen berücksichtigen.“

