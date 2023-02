Die türkische Gemeinde in Friedberg sammelt für Erdbebenopfer

Friedberger können Betroffene des Erdbebens in der Türkei nun direkt unterstützen. Der lokale Moscheeverein leitet eine Spendenaktion.

Der Türkische Bildungs-, Integrations- und Kulturverein Friedberg sammelt mit einer Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Die Vereinten Nationen rechnen mit über 50.000 Toten und unzähligen Obdachlosen und Verletzten in der Türkei und Syrien.

Seit Montag läuft die Friedberger Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei. Trotz der kurzen Zeit seien schon fast 500 Euro zusammengekommen, berichtet Ibrahim Mestanlaroglu, der die Aktion startete, Montagmittag. Das Geld werde an lokale Hilfsorganisationen vor Ort übergeben. Sachspenden können nicht angenommen werden. Zurzeit bestehe kaum eine Möglichkeit, dringend benötigtes Material in großer Zahl in die Türkei zu transportieren. In Abstimmung mit dem türkischen Generalkonsulat habe man sich deshalb auf Geldspenden geeinigt.

Im Erdbebengebiet fehlen Heizstrahler und Zelte

Im Katastrophengebiet habe der Schaden aber unvorstellbare Ausmaße erreicht, berichtet der Friedberger unter Tränen. Mehrere Bekannte von ihm seien bereits vor Ort. Viele Menschen aus Friedberg und Umgebung haben Verwandte, die vom Erdbeben betroffen waren. Hilfe werde dringend benötigt. Vor allem Lebensmitteln seien knapp. Es fehle an Spezialgütern wie Babynahrung. Außerdem ist die Infrastruktur teilweise völlig zerstört. Mobile Toiletten würden deshalb genauso benötigt. Wegen der Kälte fehlten auch Heizstrahler und Zelte für die Bevölkerung vor Ort.

Die zu unterstützen, ist Mestanlaroglu sehr wichtig. Gerne würde er Erdbebenopfer auch direkt bei sich aufnehmen. Jedoch seien die Hürden bei der Einreise weiterhin sehr hoch. Viele Betroffenen hätten außerdem gerade ihre Familie und ihr Haus verloren. Sie wollten selbst helfen und nicht sofort weg, berichtet er.

"Wir wollen zeigen, Friedberg hilft"

Mestanlaroglu ist bewusst, dass aus Friedberg nur ein kleiner Teil der benötigten Hilfe kommen kann. Die Opfer in der Türkei und in Syrien seien auf Unterstützung aus Deutschland und anderen Ländern angewiesen. Auf keinen Fall wolle er untätig sein. "Wir wollen zeigen, Friedberg hilft", sagt Ibrahim Mestanlaroglu entschlossen. Am Wochenende wurde daher in der Moschee in Friedberg-Süd bereits Essen zugunsten der Erdbebenopfer verkauft.

Bereits vor 20 Jahren setzten sich Türkinnen und Türken aus Friedberg für Erdbebenopfer in ihrer Heimat ein. 1999 ereignete sich ein vergleichbar schweres Erdbeben in der Nähe von Istanbul. Aus Friedberg fuhren zwei Lkw voll mit Hilfsgütern in das Katastrophengebiet, sagt Mestanlaroglu.

Spenden sind möglich über das Konto DE83 7202 0070 0034 9700 33 unter Angabe des Empfängers Mestanlaroglu-Tubik und dem Verwendungszweck Friedberg hilft-Erdbeben Türkei.