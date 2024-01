Dieb entwendet Kunstwerk am Steirer Berg

Ein Unbekannter hat in Friedberg Teile eines Werkes eines Graffiti-Künstlers mitgenommen.

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember und Mittwoch, 27. Dezember, wurde am Steirer Berg in Friedberg ein Teil eines Kunstwerkes eines Graffiti-Künstlers von einem unbekannten Täter entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0821/323-1710. (AZ)