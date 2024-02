Dieb macht sich in Hotel zu schaffen - und wird an der Theke fündig

Eine unbekannte Person stiehlt einen Laptop aus einem Hotel in Friedberg. Es entsteht ein Schaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwoch in einem Friedberger Hotel im Pappelweg. Eine bisher unbekannte Person entwendete gegen 18.30 Uhr an der Theke ein Notebook und flüchtete anschließend in Richtung Friedberger See.

Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)