Diebe brechen in Friedberger Gaststätte ein

1000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte bei einem Einbruch in Friedberg an.

Einbrecher versuchten in der Zeit von Freitag auf Samstag Beute in einem Lokal in der Ludwigstraße in Friedberg zu machen. Sie hebelten ein Fenster in der Gaststätte auf und gelangten ins Gebäude. Nach Angaben der Polizei Friedberg machten sie jedoch keine Beute. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 1000 Euro. (AZ)