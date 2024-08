Am Friedberger Bahnhof hat sich ein dreister Diebstahl ereignet. Dort war am Freitag im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr, ein Montainbike abgestellt. An diesem hat jemand beide Reifen sowie der Sattel entwendet, wie die Polizei berichtet. Sie schätzt den Diebstahlsschaden auf ca. 250 Euro. (AZ)

