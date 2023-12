Diebstahl in Geschäft: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Die Unaufmerksamkeit einer Kundin nutzt ein Dieb in Friedberg aus. Erst an der Kasse bemerkt sie das fehlende Portemonnaie. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in Friedberg einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen gestohlen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Herrgottsruhstraße. Die 53-jährige Besitzerin des Portemonnaies bemerkte erst an der Kasse, dass dieses entwendet worden war.

In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse Karten. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)