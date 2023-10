Diebstahl in Supermarkt: Täter nutzt Unachtsamkeit von Frau aus

Eine Dame hängt ihre Tasche mit einem Geldbeutel über ihren Rollator. Eine Person stiehlt das Portemonnaie - und begeht woanders eine weitere Straftat.

Zu einem Diebstahl zulasten einer älteren Dame ist es am Donnerstag in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in Friedberg gekommen. Dort ging die Frau zwischen 10 und 11 Uhr einkaufen. Aus ihrer Tasche, welche über ihrem Rollator hing, entwendete eine unbekannte Person einen Geldbeutel.

Darin befanden sich 100 Euro Bargeld sowie die EC-Karte. Im Anschluss hob der Täter oder die Täterin von einem Geldautomaten in der Ludwigstraße 1000 Euro ab. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)