Diese Flohmärkte finden in Friedberg und dem Landkreissüden statt

Kleidung, Bücher, Spielzeug – alles gebraucht und nachhaltig: Im Herbst gibt es in Friedberg und Umgebung viele Flohmärkte. Eine Übersicht.

Kinderschuhe in allen Farben und Größen, Winterjacken, ganze Kleiderstangen voll T-Shirts, Bücher, Geschirr. Durch die Stände schlendern, in Kisten lugen, gebrauchte Schätze finden: Flohmärkte sind nicht nur nachhaltig und praktisch, sondern bieten auch ein besonderes Erlebnis. In Friedberg und Umgebung gibt es im Herbst einige Märkte, auf denen man kaufen oder verkaufen kann.

Flohmärkte in Friedberg im Herbst 2022

Flohmarkt am Volksfestplatz: Die Basketballabteilung der Sportfreunde Friedberg organisiert am Samstag, 17. September, von 5 bis 14 Uhr einen Flohmarkt auf dem Volksfestplatz. Gewerbliche Händlerinnen und Händler dürfen nicht teilnehmen. Die Standgebühr beträgt 15 Euro.

Baby- und Kinderflohmarkt: Der Kindergarten Der gute Hirte in Friedberg veranstaltet am Samstag, 17. September, von 10 bis 12.30 Uhr einen Flohmarkt rund ums Kind und Baby mit Kuchen- und Sektverkauf . Weitere Informationen und Anmeldung per Mail friedbergerKitaflohmarkt@gmx.de.

Baby- und Kinderflohmarkt: Der Kindergarten am Wasserturm in Friedberg veranstaltet am Samstag, 24. September, von 9 bis 13 Uhr einen Flohmarkt für Baby- und Kindersachen . Aufbau ab 8 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt. Standgebühr drei Euro. Tische werden gestellt, Anmeldung unter eltern.kita.wasserturm.fdb@gmail.com.

Flohmärkte in Friedberger Ortsteilen

Kinderflohmarkt in Ottmaring: Das Kinderhaus Heilige Familie Ottmaring veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr einen Flohmarkt am Parkplatz des Kindergartens am Wanderweg 21. Bei schlechtem Wetter wird der Markt auf den 22. Oktober verschoben. Die Standgebühr beträgt acht Euro, ein Tisch muss mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Baby- und Kinderflohmarkt in Derching: Die Krabbelgruppe der Derchinger Pfarrei organisiert am Samstag, 24. September, einen Flohmarkt rund um Baby und Kind mit Kaffee und Kuchen. Er findet von 10 bis 12 Uhr im Innenhof der Kirche St. Fabian und Sebastian Derching am Liebfrauenplatz statt. Parkmöglichkeiten sind vor und hinter der Kirche und an der Schule vorhanden. Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt im Pfarrheim statt.

Kinderflohmarkt in Wulfertshausen: Am 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, findet in der Radegundiskirche am Oberen Dorfweg 3 in Wulfertshausen ein Flohmarkt rund ums Kind statt. Ein Stand mit Tisch kostet zehn Euro, ein Stand ohne drei Euro. Anmeldung ist bis zum 20. Oktober möglich: kakiwu-kinderflohmarkt@web.de. Der Aufbau beginnt um 9 Uhr. Alle Einnahmen aus Standgebühren und dem Kuchenverkauf gehen an das Katholische Kinderhaus Wulfertshausen.

Flohmarkt in Dasing für Baby- und Kindersachen

Baby- und Kinderflohmarkt: Ein Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielzeug findet in der Schule Dasing, Schulstraße 5, am Samstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Standgebühren in Höhe von acht Euro und der Erlös für Kaffee- und Kuchenverkauf kommen der Kita Wurzelkinder und der Kita Löwenzahn zugute. Verkäuferinnen und Verkäufer können sich unter flohmarkt.dasing@web.de anmelden.

Flohmärkte in Mering

Garagen- und Hofflohmarkt : Der Flohmarkt findet am 24. September von 10 bis 15 Uhr statt, vor Haustüren, im Hof, Garten oder Garagen. Die Anmeldung ist bis zum 20. September möglich, die Stände werden dann auf einem Lageplan markiert, telefonisch unter 0151/22396105 oder per Mail sellinglovers@web.de.

SPD-Flohmarkt: Am Samstag, 17. September, findet der SPD-Flohmarkt von 8 bis 13 Uhr auf dem Schulgelände an der Amberieustraße statt. Verkäuferinnen und Verkäufer sollten zwei bis drei Stunden Aufbauzeit einplanen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gibt keine Standgebühren. Gewerbliche Verkäuferinnen und Verkäufer sind nicht zugelassen. Der Verkauf von Speisen und Getränke ist dem Veranstalter vorbehalten.

Flohmärkte in Kissing

Handarbeitsflohmarkt: Der Kissinger Frauenbund organisiert am Samstag, 24. September, von 9 bis 14 Uhr einen Flohmarkt für Handarbeitsmaterial im Dr.-Josef-Zimmermanns-Haus, St.-Bernhard-Platz 3. Dabei werden Wolle, Stoffe sowie Strick-, Stick- und Nähzubehör und Handarbeitsbücher angeboten. Warenspenden sollen zuvor an den Freitagen im September zwischen 14 und 17 Uhr in die Siedlungsstraße 15 gebracht werden. Der Erlös des Flohmarkts für Handarbeitsmaterial kommt sozialen Einrichtungen in Kissing und Umgebung zugute.

Kinderflohmarkt: Der sortierte, jährlich stattfindende Kinderflohmarkt findet am 29. September von 13 bis 18 Uhr im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus in Kissing statt. Wer helfen oder selber Waren verkaufen möchte, kann sich an Silvia Rinderhagen wenden: Tel. 08233/5544. Angeboten werden Winterbekleidung für Kinder der Größen 98 bis 176 sowie Spielzeug , Bücher und Freizeitartikel.

Flohmarkt in Merching

Kinderflohmarkt: In der Merchinger Mehrzweckhalle findet am Samstag, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt rund ums Kind statt. Zum Verkauf stehen Kleidung, Spielsachen und Kinderwagen. Im Foyer werden Kaffee und Kuchen zum Kauf angeboten. Angemeldete Verkäufer sollen spätestens bis 12.45 Uhr am Halleneingang sein. Die Gebühr pro Tisch beträgt sechs Euro. Der Erlös aus den Standgebühren kommt einer sozialen, ortsbezogenen Einrichtung zugute. Eine Tischreservierung beim Flohmarkt ist unter der Telefonnummer 08202 /903525 oder per E-Mail an claudia.kobarschik@web.de möglich.

