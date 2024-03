Dieses Frühjahrskonzert am Gymnasium Friedberg vergisst man nicht so schnell

Beiträge aus vielen Genres begeistern die Gäste in der Mehrzweckhalle des Friedberger Gymnasiums.

Mal einfühlsam und zart, mal gewaltig und beeindruckend: Das Frühlingskonzert des staatlichen Gymnasiums Friedberg in der voll besetzten Mehrzweckhalle nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen. Es wird mit seiner hohen künstlerischen Qualität in Erinnerung bleiben.

Rhythmisches Können und starke Akzente

Die Mitglieder der Streicherklasse 5a bewiesen gleich zum Auftakt ihr rhythmisches Können. Unter der Leitung von Barbara Emsländer-Gayler spielten die Schüler I´m so happy und Tap Dance, jeweils belohnt mit lautstarkem Applaus. Tinga Layo wurde von der Streicherklasse 6a vorgetragen und bei Narcotic spielte Philipp Kobe am Schlagzeug mit den Streichern, natürlich von heftigem Applaus begleitet.

Mit Tap Dance begeisterte die Streicherklasse 5a. Foto: Manuela Rieger

Einst hat die Minimal Music starke Akzente gesetzt. Das Publikum liebte die Wiederholungsmuster mit Phasenverschiebungen auf weitgehend tonalen Harmonieverläufen, die dazu animierten, sich meditativer Versenkung hinzugeben. Das gelang der Klasse 11 abc und entließ mit fast atonaler Music das begeisterte Publikum in die Pause.

Klassische und moderne Elemente am Friedberger Gymnasium

Nach der Konzertpause steigerte sich die Ensemblegröße immer weiter. Zunächst präsentierte sich das große Orchester mit einem Slawischen Tanz von Antonín Dvořák. Mit geschlossenen Augen zurücklehnen, in der Musik schwelgen, das bietet sich an bei Dmitri Schostakowitschs Walzer Nr. 2 aus der Suite für Varieté-Orchester aus den Fünfzigerjahren. Eyes Wide Shut heißt auch Stanley Kubricks Film, der dieser Melodie zu noch mehr Popularität verholfen hat. Zum Orchester gesellte sich noch Lorenz Heißerer mit seiner Pauke. Die Instrumentalisten überzeugten mit ausgereiftem technischen Können und hoher künstlerischer Reife. Sie bewältigten in flottem Tempo alle spieltechnischen Klippen der anspruchsvollen Komposition souverän.

Aus The Greatest Showman intonierte der Mittel- und Oberstufenchor und verabschiedete sich mit A Million Dream von den herzlich applaudierenden Gästen. Die in allen Registern besetzte Big Band überzeugte bei ihren Nummern wieder mit dynamischer Bandbreite, vollem Sound und gut eingespieltem Timing. Und probierten das gleich mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch und aus dem erfolgreichen dritten Album von Survivor Eye of The Tiger, das mit einem frenetischen Publikumsapplaus belohnt wurde.

Das Publikum erlebten einen musikalischen Abend mit emotionalen Werken und künstlerischem Können. Das Friedberger Gymnasium kann stolz sein auf seine Ensembles und die engagierten Musikpädagogen. Nur so können solche guten Aufführungen gelingen. Lobend erwähnt werden muss natürlich auch das AK Technikteam, das für den einwandfreien Sound sorgte und alles ins richtige Licht rückte.