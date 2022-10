Vom digitalen Bauantrag ab 2023 sind im Rathaus nicht alle begeistert

Die Friedberger Baureferentin Lillian Sedlmair stellt dem Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss den digitalen Bauantrag vor. Negative Reaktionen überwiegen.

Ab dem 1. Januar 2023 werden Bund und Länder dazu verpflichtet sein, ihre Verwaltungsdienstleistungen auch digital anzubieten. Was fortschrittlich klingt, stößt im Friedberger Planungsausschuss auf Kritik. Das Verfahren soll Prozesse eigentlich vereinfachen und die öffentlichen Verwaltungen entlasten. Baureferentin Lillian Sedlmair sieht in dieser Modernisierung aber Hindernisse statt Effizienz.

Bauamt Friedberg fürchtet Mehraufwand wegen digitaler Bauanträge

Bei dem elektronischen Verfahren wird der Bauantrag über das zentrale Bayernportal eingegeben und dann der zuständigen Behörde übertragen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter können Unterlagen in Zukunft am Bildschirm sichten und prüfen. "Die Baugenehmigung selbst erhalten die Bürgerinnen und Bürger aber weiterhin in Papierform", erklärt Sedlmair mit süffisanter Miene. Wem das zu kompliziert ist, der kann seinen Bauantrag weiterhin schriftlich einreichen.

Ulrike Sasse-Feile (SPD) sieht in dem neuen Verfahren eine erhöhte Belastung. "Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ein gutes Thema mit Bürokratie zunichtemacht. Fortschritt und Bürgerfreundlichkeit können auch anders kommuniziert werden", findet sie. Eine ähnliche Meinung vertritt der Architekt Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger): "In diesem Beschluss sticht das Absurde hervor. Die Idee ist gut, Papier haben wir heute nur noch, weil wir müssen. Der Unfug an dem Ganzen ist, dass wir unsere Daten nicht beim Bauamt abgeben, sondern auf dem Server des Freistaats." Er weist darauf hin, dass man für einen digitalen Bauantrag über eine sogenannte Bayern-ID verfügen muss.

Stadträte kritisieren neue Regelung

Johannes Hatzold (Freie Wähler) findet besonders harte Worte. "Wir sind nicht in Bayern, sondern in Absurdistan. Dieses Verfahren führt zu höherem Personalbedarf, mehr Kosten und höherem Energieverbrauch", glaubt er. Hubert Nießner (ÖDP) sieht der Neuerung versöhnlich entgegen. Er wundere sich über so viele negative Anmerkungen. "Den Großteil der Zeit verbringt man bei einem Bauantrag im Bauamt. Ich hoffe, dass die Digitalisierung intern zu Synergien führen wird", meint er. Außerdem könne in der digitalen Version eines Antrags jeder aus verschiedenen Abteilungen diesen gleichzeitig bearbeiten, was zu einer gesteigerten Effizienz führe. Der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss nahm die Digitalisierung des Bauantragsverfahrens schließlich einstimmig zur Kenntnis.

Lesen Sie dazu auch